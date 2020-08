“A ‘Wonder Woman’ é uma importante personagem da cultura pop ocidental”, escrevem os CTT, que lançaram em fevereiro último a coleção filatélica que conta com “algumas das personagens mais famosas do mundo” com selos personalizados das personagens Harley Quinn, Joker, Flash, Super-homem, Mulher-Maravilha e Batman.

“A coleção está materializada numa folha do colecionador no formato 30x40cm (que inclui os selos personalizados ‘Wonder Woman’) com tiragens limitadas, num carimbo comemorativo e ainda, num ‘booklet’ com quatro selos para envio nacional até 20 gramas”, segundo a mesma fonte.