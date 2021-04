De acordo com o museu, "Australopiteco" tem curadoria da escritora Alice Vieira e pretende "promover a reflexão sobre as questões da diferença".

"Quatro crianças encontram-se num parque infantil e confrontam-se com as suas semelhanças e diferenças. Integrando dinâmicas de grupo e tensão entre pares, aprendem a lidar com os conflitos de uma vivência conjunta", lê-se na nota de imprensa.

A peça contará com interpretação de Beatriz Brito, Clara Franco, David Teixeira e Magnum Soares.

Estará em cena no claustro do Museu da Marioneta de 6 a 9 de maio, e seguirá depois em digressão, em data a anunciar.

"Australopiteco" tem produção da Universo Paralelo, estrutura cultural dedicada ao teatro e à dança, criada em 2020 com direção artística de Adriana Melo e Magnum Soares.