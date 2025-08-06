Iniciada em julho, a 10.ª edição inaugurou terça-feira a obra “List of burned books in Germany in 1933” (“Lista de livros queimados na Alemanha em 1933” em tradução livre), do artista espanhol Miguel García Membrado, patente ao público até domingo.

Criado em 2018, o vídeo “propõe uma leitura mais extensiva do arquivo, em que a interação com a obra é essencial para revelar o seu conteúdo”, partindo da ideia que “só a partir da queima da lista é possível ler os títulos dos livros queimados na Alemanha em 1933”, refere a sinopse num comunicado divulgado pelo MNAC-MC.

Loops.Expanded é uma rede artística e curatorial internacional dedicada à investigação e divulgação do conceito e forma do ‘Loop’ - um ciclo sem início nem fim – e que tem como principal objetivo exibir obras de videoarte e peças de imagem em movimento, promover simpósios, ‘masterclasses’ e colóquios.

Até 07 de setembro, o museu irá ainda acolher exibições de obras do artista mexicano Antonio Arango, “Ouroboros” (2018), entre 12 e 17 de agosto, da artista britânica Natalia Sardi, “Scores for Moterh & Daughter” (2024), entre 19 e 24 de agosto, e do artista espanhol Eugenio Ampudia, “La Verdade es una Excusa” (2007), patente entre 28 de agosto e 07 de setembro.

A edição deste ano abriu com a instalação imersiva "Untitled for C, Rising Series", da autoria de Rui Soares Costa e André Gonçalves, sobre a repetição e o movimento das marés, abordando temas contemporâneos, como a relação com o ambiente aquático do Tejo.

O Loops nasceu em Lisboa por iniciativa da estrutura artística Duplacena, e deu origem a uma competição nacional de vídeo de cinco edições no Museu do Chiado, entre 2015 e 2019.

Prolongou a parceria de exibições como Loops.Extended - ligado a outras cidades como Madrid, Pisa e Amsterdão - através do apoio da Direção-Geral das Artes, via DuplaCena, e de mecenato do Millenium BCP, e Câmara Municipal de Lisboa, através do MNAC-MC.