Esta semana, a playlist Música Nova às Sextas, do SAPO Mag, é composta por uma mixórdia de temas diferentes, para os vários momentos do dia. Da lista de produção fazem parte, por exemplo, os novos singles de Sia, Cher, Bob Dylan, Lauv, Migos e dos Weezer.

Um dos destaques da semana é a nova canção de Ariana Grande & Justin Bieber. Stuck with U" já está disponível em todas as plataformas digitais e as receitas da nova canção revertem a favor da First Responders Children’s Foundation, que dá bolsas e subsídios aos filhos dos trabalhadores que estão na linha da frente no combate contra o COVID-19.

Esta sexta-feira, Ludovico Einaudi também lançou nas plataformas digitais a coleção de "12 Songs From Home". Gravado em casa, no seu piano vertical durante o confinamento, o disco sucede a vários diretos do músico que foram vistos por milhares de pessoas na sua página de Instagram.

Durante a quarentena, Pedro Abrunhosa também compôs um novo tema: "Tempestade" é o novo tema do músico, que reflete sobre a nova realidade que vivemos e que "nos canta os futuros por inteiro, solares, cheios de amanhãs e de possibilidades". A canção conta com a participação de Carolina Deslandes.

O jovem artista Rogg, os D'Alva, Carla Prata, e Diana Lima também revelaram novos singles esta semana.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias.