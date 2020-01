Eminem é um dos destaques da semana: o músico editou esta sexta-feira, dia 17 de janeiro, sem aviso prévio, o novo álbum ("Music to be Murdered by"). O 11º disco do rapper é inspirado em "Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By", álbum de Jeff Alexander lançado em 1958.

Para o disco,Eminem colaborou com Ed Sheeran ("Those kinda nights"), Anderson Paak ("Lock it up") e Juice Wrld, que morreu no final de 2019 e que participa em "Godzilla", o primeiro single de "Music to be Murdered by".

Já para os amantes de música pop, também há novidades: os Jonas Brothers lançaram esta semana um novo single, "What A Man Gotta Do". A banda partilhou também o videoclip do tema, onde recriam três clássicos do cinema - "Negócio Arriscado", "Grease" e "Não Digas Nada".

Alec Benjamin, o cantautor de Phoenix que se estreia em Portugal no NOS Alive 2020, também editou um novo single esta sexta-feira. Na playlist do SAPO Mag poderá ainda ouvir os novos temas de Halsey, Green Day, BTS, Lauv, Tove Lo, entre outros.

Os portugueses Tomas Adrião, Diogo Piçarra, SYRO e Nuno Ribeiro também têm novos singles.

