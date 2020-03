Madonna partilhou um vídeo na sua conta no Instagram com vários apelos sobre o novo coronavírus. Na publicação, a cantora norte-americana aparece nua numa banheira.

"Uma coisa sobre o COVID-19 é que ele não se importa o quão rico és, o quão famoso és, o quão divertido és, o quão inteligente és". Não se importa com onde vives, com a tua idade, com as histórias incríveis que podes contar", começa por frisar a 'rainha da pop'.

"É o grande nivelador... e o que é terrível sobre ele é o que, ao mesmo tempo, é o mais espantoso. O que é terrível sobre ele é ter-nos tornado iguais, de tantas maneiras... e o que é maravilhoso é ter-nos tornado iguais, de tantas maneiras".

"Estamos todos no mesmo barco, e se ele se afundar, afundamo-nos todos", frisa.

VEJA O VÍDEO:

Mais informações sobre o COVID-19.