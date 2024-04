Robbie Williams partilha as suas opiniões na sua conta no Instagram, sempre acompanhadas por ilustrações que desenha no seu iPad. Esta semana, o cantor britânico refletiu sobre o mundo da música.

"Quão chata é a cena musical atualmente?", perguntou o artista, frisando que não estava "a atacar a música em si", mas a "lamentar a morte da fricção, do perigo, da personalidade".

No texto, Robbie Williams há apenas um artista "no pop/rock comercialmente viável” que é um excepção: Matty Healy, dos The 1975. "É o único que procura querer ser algo menos insípido", defendeu.

"Gosto muito dele porque não tem filtros. É muito inteligente, muito talentoso e está disposto a chatear por uma causa. A causa é uma vida pessoal complicada, uma propensão para a rebeldia", escreveu o artista, acrescentando que tem de "recuperar essa energia para a sua vida musical".

"Há tanta gente que é preciso ofender. Tenho de arranjar tempo para todos eles. É altura de voltar a gozar, mal posso esperar", rematou.