O NOS Primavera Sound regressa hoje ao Porto, após dois anos de interregno impostos pela pandemia de covid-19, e tem Nick Cave & The Bad Seeds e Tame Impala como os cabeças de cartaz no primeiro dia.

Para o músico australiano, este será o terceiro concerto no festival do Parque da Cidade. O primeiro aconteceu em 2013 e o segundo em 2018.

Hoje, no palco principal do festival atuam também Pedro Mafama e Stella Donnelly. Neste palco, os concertos começam às 17:45, mas a música começa a ouvir-se no recinto às 16:30, no palco Cupra, com os Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

No palco Cupra atuam também hoje Diiv, Jhay Cortez e Cigarretes After Sex.

No festival há ainda outros três palcos, por onde vão passar Throes + The Shine, Georgia, Sky Ferreira, Mura Massa, Penelope Isles, Kim Gordon, Black Midi, Caroline Polachek, Black Coffee, Arrogance Arrogance, Nídia, Sherelle e Octo Octa B2B Eris Drew.

No recinto, além dos cinco palcos, há um espaço de restauração, onde não faltam “petiscos tradicionalmente portuenses”, e o Primavera Market, com bancas de 18 marcas “de áreas tão diferentes como moda, artesanato urbano e até um estúdio de tatuagens”.

Na 9.ª edição, o festival mantém a utilização de copos reutilizáveis, que têm o custo de um euro e podem “ser utilizados as vezes necessárias durante o evento, não sendo possível efetuar a sua devolução”.

Para chegar ao recinto, há várias carreiras da STCP que param nas imediações do festival. Para abandonar o recinto, aquela empresa de transportes criou uma ligação direta entre a Praça Cidade Salvador e os Aliados, com várias paragens ao longo do percurso e que funciona entre a 01:00 e as 07:00.

Quem optar pelo Metro deverá usar a linha azul, que funciona entre as 06:00 e a 01:00, e sair na estação Matosinhos Sul.

Além disso, haverá um parque para bicicletas na entrada do recinto.