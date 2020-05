Para muitos serão sempre, e sobretudo, o grupo de "Big In Japan" e "Forever Young", dois dos maiores êxitos dos anos 1980 que venceram a barreira do tempo e cujo apelo atravessa gerações. Mas na verdade os Alphaville têm mantido edições regulares ao longo das décadas, juntando vários álbuns ao currículo depois de uma estreia particularmente bem acolhida em 1984.

O regresso da banda estava marcado para este ano, mas devido à pandemia da COVID-19 os concertos tiveram de ser adiados para o próximo ano. A banda alemã vai subir ao palco do Coliseu do Porto AGEAS no dia 21 de maio e no dia seguinte atua no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

"Em palco a formação clássica: baixo, bateria, guitarra, teclas e voz. A voz, essa é do inconfundível Marion Gold que nas noites de 21 de maio no Coliseu do Porto AGEAS e a 22 de maio no Coliseu de Lisboa, sobe ao palco para duas apresentações, trazendo consigo os maiores sucessos de uma das maiores bandas da pop internacional dos anos 1980", frisa a promotora.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data, não havendo direito a qualquer reembolso, explica a promotora em comunicado.