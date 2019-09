O cantor e compositor australiano Nick Cave anunciou esta segunda-feira (23) que lançará "Ghosteen", o seu novo álbum duplo, na próxima semana.

A informação foi passada pelo próprio artista através de seu site ao responder a um fã sobre a produção de um novo trabalho em conjunto com a banda The Bad Seeds.

"As músicas do primeiro álbum são os filhos. As músicas do segundo álbum são os pais", disse o cantor e compositor conhecido pela intensidade emocional das suas letras.

"Ghosteen é um espírito migratório", avançou.

A primeira parte incluirá oito músicas, enquanto a segunda terá duas longas canções "unidas por uma palavra falada", disse o músico de 62 anos, que não especificou a data de lançamento.

"Ghosteen" será o primeiro lançamento de Nick Cave and the Bad Seeds desde "Skeleton Tree", de 2016, que apresentava um material denso onde o músico australiano mergulhava na dor pela morte do seu filho adolescente.