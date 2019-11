"Há oito anos que acordo às cinco da manhã, independentemente das horas a que me deite. Há oito anos que escrevo, gravo, filmo, edito textos e rubricas, telefonemas, vídeos e tento não aparecer na lista de devedores do fisco nem ser notícia de abertura de um jornal da CMTV", começou por escrever o humorista na sua conta na RFM.

Na publicação, Nilton explica que irá fazer uma pausa a partir de janeiro. "Por tudo isso e muito mais, a partir de janeiro chegará a hora de fazer uma pausa no 'Café da Manhã', da RFM – até porque não sabia que a conta do telefone ia já tão alta – e dormir um nadinha mais de manhã (com dois filhos não será muito mais), mas o suficiente para não me babar ao longo do dia, e dedicar-me a coisas para as quais não tenho tido tempo e que continuo a adiar, como por exemplo montar um novo programa de televisão", revela.

"Obrigado a todos eles e à RFM por esta oportunidade e pelo desafio para continuar a fazer rádio quando quiser", acrescenta.

Em janeiro de 2020, Pedro Fernandes e Mariana Alvim vão contar com dois novos colegas: Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos.