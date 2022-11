Com o consumo e o número de podcasts a aumentar nos últimos anos, o Spotify tem apostado nesta vertente, disponibilizando diferentes conteúdos para os seus utilizadores e novidades como os vídeo podcasts para os criadores.

Esta terça-feira, dia 30 de novembro, a plataforma revelou os podcasts mais ouvidos em 2022 em Portugal e no mundo.

Em primeiro lugar, entre os podcasts mais ouvidos pelos portugueses, volta a estar “Extremamente Desagradável”, de Joana Marques. A rubrica da humorista no programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, mantém a liderança conquistada nos últimos anos.

Em segundo lugar está "ask.tm", de Pedro Teixeira da Mota, e no número três está “Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer”, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. A fechar o Top 5 de podcasts estão “Fuso”, de Bumba na Fofinha, e “The Joe Rogan Experience”, de Joe Rogan.

A nível global, o top é liderado pelo podcast americano “The Joe Rogan Experience”, seguido por “Call Her Daddy”, de Alex Cooper, “Anything Goes with Emma Chamberlain”, de Emma Chamberlain e Ramble, "Case 63", do Spotify Studios, e “Crime Junkie” (audiochuck).