"Devido à ausência de um parecer concreto e final da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a realização da quarta edição do North Music Festival, e estando apenas a uma semana do arranque do evento, a organização do North Music Festival vê-se obrigada a adiar, uma vez mais, a realização do festival previsto para os dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro", frisa a organização em comunicado enviado ao SAPO Mag.

O edição deste ano do festival foi apresentada há menos de duas semanas, no Porto. Na nota, a organização frisa que está "completamente impossibilitada de dar início ao calendário de montagens que começariam precisamente durante o dia de hoje, 22 de setembro, plano hipotecado pelo facto de existirem, ainda, licenciamentos pendentes do parecer final da DGS".

"Apesar de todos os esforços efetuados e contactos estabelecidos no sentido de desbloquear esta situação, de manter a realização do festival e de proporcionar um evento seguro para o público, chegamos a um momento em que se torna humana e logisticamente impossível adiar as montagens efectivas do evento. Apesar de todos os esforços encetados e de o NMF contar, desde o primeiro dia, com consultoria de uma entidade privada de saúde, com uma unidade de medicina populacional e de saúde pública para a criação de um plano de contingência – mantendo contacto permanente com a DGS –, as respostas acabaram por não chegar atempadamente", explica a organização.

"Acrescente-se que, apesar da inexistência de um parecer final concreto e específico à data de hoje, foi já exigido pela DGS – e para que o evento acontecesse nos moldes em que o conhecemos e nos quais faz sentido acontecer, ou seja, com plateia em pé – que todo o público realizasse teste à COVID-19, mesmo todos aqueles que têm já Certificado Digital Covid. Assim, um detentor de passe de três dias, mesmo com Certificado Digital válido, seria obrigado a efetuar teste nos três dias de festival, ou seja, um teste por dia", revela o festival.

No comunicado, a organização lamenta que, "apesar do empenho de todos os portugueses com vista a uma nova normalidade, temos, agora, uma prova clara de que o Certificado Digital de Vacinação, e a respetiva vacinação completa, não representa uma mais-valia concreta, nomeadamente no acesso a grandes eventos culturais e musicais": "Tendo em conta estas condicionantes, é inviável avançar com a realização do festival nos moldes exigidos pela DGS. Não é razoável exigir ao público que já possui Certificado Digital que, além do valor pago pelo bilhete, tenha que se submeter e assegurar o pagamento de um teste à entrada do recinto, dado que até o teste antigénio realizado nas farmácias se tornou pago para quem tem já o Certificado Digital".

Para já, a organização não avança com as novas datas do evento; "Este anúncio ficará suspenso e dependente das orientações e deliberações da DGS e do Governo relativamente às novas regras a seguir na realização de grandes eventos culturais, como é o caso dos festivais. Para os detentores de bilhetes, serão anunciadas, em breve, todas as informações referentes ao reembolso e trocas de bilhetes nos canais de comunicação oficiais do North Music Festival".

"A organização do North Music Festival não pode deixar de agradecer o apoio de todos os patrocinadores, parceiros, fornecedores e, principalmente, a todo o público que mostrou vontade de fazer parte desta retoma e deste regresso à nova normalidade. Apesar do sentimento de impotência, a organização do NMF manterá o foco na construção de uma edição de regresso verdadeiramente única. É isso que o público do NMF merece e será para isso que trabalharemos. Todos os dias", remata a organização.