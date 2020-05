“O North Music Festival, devido a estas circunstâncias [pandemia] que estamos a viver, vai ser adiado para o próximo ano”, avançou hoje à Lusa Jorge Veloso, diretor do festival e da produtora Vibes & Beats, numa entrevista telefónica.

O North Music Festival costuma “ser a abertura dos grandes festivais do ano” em Portugal, pois está marcado para as datas de 22 e 23 de maio, mas a organização considerou que “não era viável”, nem era “oportuno” fazer este ano o festival.

Em comunicado, a organização relembra que falta um ano para os festivaleiros se reencontrarem na margem do rio Douro, no Porto. "Falta um ano para o North Music Festival, o primeiro grande festival do ano que acontece no Porto", frisa em comunicado.

O adiamento do North Music Festival, que decorre na margem do rio Douro, no Porto, vai trazer, contudo, uma “super edição”, com três dias de festival, como classificou Jorge Veloso. “Vamos ter uma super edição, ou seja, não vamos ter os dois dias que é o normal nos últimos quatro anos, mas para o próximo ano vamos fazer uma edição de três dias”, disse, adiantando que as pessoas que tinham comprado o bilhete para os dois dias deste ano vão ter “prémio” com um ‘upgrade’, ganhando grátis o terceiro dia de festival.

“Alguns festivais já anunciaram que não se vão fazer, nós quisemos ir mais longe. Nós já assegurámos que os ‘headliners’ [cabeças-de-cartaz] serão os mesmo deste ano”, assegurou Jorge Veloso.

O cartaz para este ano era “fortíssimo” e estava "praticamente esgotado", observou Jorge Veloso, sublinhando, todavia, que as bandas que iam tocar em maio deste ano no Porto - Deftones, The Script, The Waterboys e Lamb - estão asseguradas para o evento, em maio de 2021.

Questionado sobre o impacto financeiro do cancelamento do festival, Jorge Veloso não concretiza o valor, mas assume que os prejuízos são de “dezenas de milhares de euros perdidos”, e que ascendem a “um milhão de euros” se forem contabilizado os valores investidos nas bandas musicais, designadamente os “adiantamentos e sinalizações”, para garantir os concertos nas datas de maio de 2021, explicou.

A organização afirma que vai continuar a trabalhar todos os dias para garantir “mais concertos, mais bandas de referência e experiências inesquecíveis”, e apela a que “todos cumpram a sua parte de se manterem em casa, seguros”.