Os concertos de apresentação do álbum, que ficaram adiados por causa da pandemia, estão marcados para 13 de outubro no Teatro Maria Matos, em Lisboa, 14 de outubro, no Círculo Católico dos Operários do Porto (CCOP), e 15 de outubro, no Sons à Sexta, no Fundão, lê-se num comunicado hoje divulgado.

“Heavy Light”, lembra o agenciamento da banda, “marcou o regresso dos Norton com um disco que é um tratado sobre como lidar com a intimidade da canção pop, sobre a construção de memórias futuras, sem nostalgias ou arrependimentos, com partilha e amor”.

Para “celebrar o regresso aos palcos”, os Norton divulgaram hoje, nas plataformas de streaming, uma nova versão do tema “Young Blood”, “Young Blood (Daylight)”, com a participação de Filipa Leão, vocalista dos extintos Jaguar.

Os bilhetes para os concertos já estão à venda.