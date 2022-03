O último dia da 14.ª edição do NOS Alive já se encontra esgotado, confirmou a organização em comunicado. Os bilhetes diários para 9 de julho, o passe de 3 dias (7, 8 e 9 de julho) e o passe de 4 dias (6, 7, 8 e 9 de julho) estão esgotados.

A 0 de julho, atuam no Passeio Marítimo de Algés os Imagine Dragons, Da Weasel, Haim, Phoebe Bridgers, Parcels e muitos mais.

Encontram-se ainda disponíveis os dias 6, 7 e 8 de julho e o Passe de 3 dias (6, 7 e 8 de julho).

"O Melhor Regresso de Sempre acontece no Passeio Marítimo de Algés com nomes como Metallica, The Strokes, Florence + The Machine, Jorja Smith, Stromae, Jungle, Stormzy e muitos mais a anunciar", frisa a organização em comunicado.

Artistas confirmados: alt-J, Balthazar, Caribou, Celeste, Da Weasel, Dino D’Santiago, Florence + The Machine, Fontaines D.C., Glass Animals, HAIM, Hobo Johnson and The Lovemakers, Imagine Dragons, Inhaler, Jorja Smith, Jungle, M.I.A., Mallu Magalhães, Manel Cruz, Metallica, Modest Mouse, Moses Sumney, Os Quatro e Meia, Parcels, Phoebe Bridgers, Royal Blood, Sea Girls, Seasick Steve, St. Vincent, Stormzy, Stromae, The Strokes, Tom Misch, Two Door Cinema Club, Parov Stelar e The War On Drugs.