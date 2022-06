Esta sexta-feira, o NOS Primavera Sound, a decorrer no Parque da Cidade do Porto, recebeu Shellac, o famigerado trio de rock minimalista de Chicago composto pelo insigne e histórico engenheiro de som Steve Albini (na guitarra e na voz), Bob Weston (no baixo e também na voz) e Todd Trainer (na bateria).

O grupo foi ovacionado quando subiu ao palco - precisamente quatro minutos antes das 20h10 (horário programado para o início do concerto) - e enquanto ainda configurava os cabeçotes dos seus amplificadores com ajustes finais.

Com tudo pronto, os músicos aguardaram apenas alguns segundos para o horário cravar oito e dez da noite em ponto... Então, juntamente com o cronómetro a sair do zero, "All the Surveyors" foi iniciada com a sua introdução pujante e abriu as atividades para o que foi, até então, uma das atuações mais empolgantes desta edição do NOS Primavera Sound.

"Copper", do álbum "Terraform" (1998), deu sequência à abertura e manteve o público em êxtase logo no arranque, sem tempo para piscar sequer.

Albini dirigiu-se de forma mais contundente aos espectadores ao dedicar "Scrappers" às pessoas que recolhem materiais recicláveis: "há diferentes nomes para essas pessoas em todos os lados do mundo. Penso que seja importante que nós as honremos. Sejam lá quais forem os nomes que usem para elas, acho que deveríamos honrar essas pessoas. Estão a transformar o nosso lixo numa existência sustentável para elas mesmas. Isso é bonito".

créditos: Stefani Costa

Outro ponto alto deu-se quando "Dog and Pony Show" foi tocada. A faixa é do primeiro álbum dos Shellac, "At Action Park", lançado em 1994. Esse disco mantém-se um dos mais inspiradores de todos os tempos para o segmento de noise rock pelo mundo fora.

O apogeu do concerto do magnífico power trio chegou depois, ao som de "Steady as She Goes", do antológico "Excellent Italian Greyhound" (2007).

Logo a seguir foi tempo de correr para atuação do estimado Arnaldo Antunes. O brasileiro é um artista de sentido eximiamente aguçado e deixou a música falar por si só em relação ao que tem ocorrido no Brasil desde que a extrema-direita chegou ao governo.

Temas como "O Real Existe" e "Põe fé que já é" deram o tom de tempos sinistros que precisam de ver dias melhores. Porque, sim, "o pulso ainda pulsa"... E foi com muito entusiasmo que o público cantou esse tema nomeado "Pulso", lançado em 1989 pelos Titãs (banda da qual Arnaldo fez parte até 1992).

créditos: Stefani Costa

Antunes também tocou "Judiaria" após a ter introduzido à plateia como um "rock n' roll de Lupicínio Rodrigues". A atuação contou ainda com ritmos de samba e demais brasilidades à la tropicalia.

No segundo dia do festival atuaram ainda o promissor King Krule, com a sua cativante fusão jazz, além de Beck e Pavement, nomes consagrados do rock alternativo.

O NOS Primavera Sound decorre até à madrugada de domingo.