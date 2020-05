Dave Grohl tem revelado alguns detalhes sobre o próximo álbum dos Foo Fighters. Em entrevista à rádio norte-americana Alt 98.7 AM, o vocalista da banda norte-americana contou que o décimo disco terá uma atmosfera comparável à de "Let’s Dance", título de um single e de um álbum de David Bowie editados em 1983.

Segundo o líder dos Foo Fighters, o álbum convida a dançar e está cheio de "hinos rock" para serem cantados a uma só voz. "É quase um disco de música de dança, de uma maneira estranha”, disse o músico, acrescentando que "algumas canções são como o nosso 'Let's Dance'".

Os Foo Fighters regressam a Portugal em 2021 para atuar no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, que adiou a sua nona edição devido à pandemia da COVID-19.

"Os fãs que já tinham adquirido bilhete para o dia 21 de junho de 2020 (data inicialmente prevista para a atuação de Foo Fighters, The National e Liam Gallagher) terão o seu bilhete automaticamente válido para dia 19 de junho do próximo ano, não sendo necessária qualquer revalidação ou troca. O mesmo aplica-se a todos os que adquiriram passe para o primeiro fim de semana de festival, que se mantém agora válido para os dias 19 e 20 de junho de 2021", explica o Rock in Rio Lisboa.