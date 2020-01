O livro de contos de Mário de Carvalho intitula-se “Epítome de Pecados e Tentações”. O autor tem vindo a publicar desde 2012 a sua obra completa na editora.

As diferentes chancelas da Porto Editora apresentam hoje, em Lisboa, os mais de 90 títulos a publicar e distribuir no primeiro semestre deste ano.

No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Ruben A., a Assírio & Alvim vai publicar novas edições de “Silêncio para 4” e “O mundo à minha procura”, autobiografia do autor agora reunida num único volume.