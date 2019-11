"Cinco Voltas na Bahia e um Beijo para Caetano Veloso" é, aliás, o último volume da trilogia composta por "Vai, Brasil" e "Deus-Dará", que serão reeditados em 2020.

O novo livro, garante Lucas Coelho, “não teria existido sem Caetano Veloso e as suas leituras, mas no processo foi decisivo [o cineasta] Marcio Debellian, amigo, carioca, baiano honorário”, e seu “marinheiro predileto (filho de Iansã, de Oxum e ainda do marido de ambas, Xangô)”, escreveu a autora, referindo-se a entidades da Religião orubá, cultivada no Brasil.

“Além de saber imenso de terreiros [locais de culto], Márcio sabe tudo sobre os Veloso”, esclarece a autora, numa referência à família de Caetano e à Bahia por ele cantada ("desde que comecei a ouvir Caetano, a Bahia parece-me um lugar prodigioso", escreve a autora), acrescentando, porém, que nesta obra não conseguiu “encaixar” Xangô, “para a coroa ficar completa”.

Conta Lucas Coelho que, entre espetáculos no Brasil e em Portugal, Caetano Veloso lhe disse “Falta Bahia”, e este “foi clique” para escrever “Cinco Voltas na Bahia com um Beijo para Caetano Veloso”, “com índice, pela ordem de viagem".

"Na mais remota" das viagens, "há pontas que se atam e com ela começará a vir Caetano”.

“A Bahia – escreve a autora - é o primeiro lugar entre Portugal e Brasil. Inicia a nossa cronologia e a nossa dificuldade”.

“O que nos ligou será o que nos separa, está no meio de nós, como a Atlântida e a linha do Equador”, afirma a autora na “Primeira Volta” (setembro de 1997).

Sobre a obra, Alexandra Lucas Coelho escreve, logo à partida: “Não prensei escrever este livro. Apareceu num sábado, quando passavam 50 anos que um homem pisou a Lua, comecei-o no domingo”.

“Cinquenta anos atrás, dia por dia, o Brasil vivia o auge da ditadura e Caetano Veloso estava em concerto na Bahia a despedir-se do país. Ia ser expulso para o exílio com Gilberto Gil, seu parceiro em palco. Um norte-americano acabava de pisar a Lua, dois, aliás, enquanto cá em baixo dois sul-americanos cantavam, e com eles milhares ameaçados de cadeia. Hoje, um terror herdeiro da ditadura, por sua vez herdeira de séculos, ameaça de novo muita gente. Com o voto de muita gente”, escreve Lucas Coelho que, em junho passado, voltou a Portugal. E o Brasil está na sua via diária, há mais de uma década.

Alexandra Lucas Coelho, de 52 anos, foi jornalista, publicou livros de viagens, crónicas e reportagem, quatro romances e dois títulos infanto-juvenis.