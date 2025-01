A história de amor de João e Teresa, contada em "O Amor É Fodido", livro editado por Miguel Esteves Cardoso em 1995, vai chegar aos palcos. O monólogo tragicômico interpretado por João Garcia Miguel estreia esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, no Clube Ferroviário, em Lisboa.

A peça ficará em cena na capital até ao dia 12 de janeiro - os bilhetes já se encontram esgotados. Depois, "O Amor É Fodido" segue para o Centro Artes d’Ovar (17 de janeiro), seguindo-se o Espaço Arenes, em Torres Vedras, nos dias 25 e 26 de janeiro.

"Um homem à beira do precipício, atormentado pelas lembranças das mulheres da sua vida, conduz o espetáculo pelos labirintos do fim do amor. Nesse instante, a vida pede mais: saltamos ou ficamos presos naquele lugar de ninguém? O amor dá muito trabalho. O amor é mesmo fodido. Todos lá estivemos e por lá vivemos: no amor e no que no amor nos fode", pode ler-se na sinopse da peça baseada no livro de Miguel Esteves Cardoso.

O espetáculo é uma criação da Companhia João Garcia Miguel financiada pelo Ministério da Cultura (DGARTEs).