No livro, o narrador é um adulto que recorda o tempo em que, quando era criança, ia todos os dias vai para a escola de boleia com o pai, condutor de um camião de recolha do lixo. No caminho, o pai contava-lhe histórias - como as da Gata Borralheira ou da Branca de Neve - a partir de objetos que vão para o lixo.

"Hoje já ando às voltas no camião do meu pai, à procura de histórias. Mas trago-as comigo. As histórias que descobri com o meu pai nunca se separaram de mim", lê-se neste conto.

"O Camião das Histórias", editado pela Asa, tem ilustrações de Patrícia Furtado.

Rosário Alçada Araújo estreou-se na escrita para os mais novos há vinte anos, em 2002, e já publicou cerca de duas dezenas de títulos, entre os quais "A Árvore dos Rebuçados", "A Caixa de Saudades", "A História da Pequena Estrela" e "O País das Laranjas".