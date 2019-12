O fim de ano aproxima-se e a época é propícia a grandes festas pela noite fora. Depois da animação, na manhã do dia seguinte é sempre difícil voltar à vida e os "só mais cinco minutos a dormir" podem ser horas.

Para ajudar a superar a ressaca, o Spotify criou uma playlist com canções que prometem fazer despertar. "É o dia seguinte e a última coisa que precisa é de ruídos altos", diz o serviço de streaming na apresentação da lista de temas.

A playlist abre com "Fire On Fire?", tema de Sam Smith, e "Always", de Gavin James. Where Were You In The Morning?, de Shawn Mendes, "Let Me Down Slowly", de Alec Benjamin, "Enough for You", de Saint Claire, e "Be Alright", de Dean Lewis, também estão no topo da lista de canções do Spotify.

No total, a playlist conta com 50 temas, o que corresponde a aproximadamente três horas de música.