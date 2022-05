Da autoria de Daniel Freitas, que também interpreta, a peça de teatro “O Espectador” é encenada por Juliano Luccas e conta a história de Augusto, um homem de 35 anos, gay, imigrante, que vive com a mãe, numa relação opressiva, e que encontra no teatro o seu refúgio - ou eventualmente amor -, com o qual replica aquela relação tóxica.

Augusto nunca atuou, mas como é um aficionado de teatro, sempre foi espectador assíduo, até que um dia um projeto que aborda a homofobia e a dificuldade de os artistas imigrantes de língua portuguesa conseguirem emprego muda tudo e empurra Augusto para o outro lado da barricada, passando de espectador na plateia, para ator no palco, explica a sinopse da peça, na página do Centro Cultural Malaposta.

Em comunicado, a organização explica que esta é “uma peça de meta-teatro, que coloca o público em confronto consigo mesmo”, além de ser uma peça “que explora a relação do público-teatro e as expectativas presentes na díade ator-espectadores”.

Em “O Espectador” a vivência obsessiva do teatro, por parte de Augusto, as constantes rejeições e a forma como se deixa consumir pelo mundo fantasiado do teatro, impele-o a tomar de assalto uma peça em cena, atraindo o público para a narrativa presente e explorando a relação e as expectativas na dinâmica entre os atores e o público presente.

“Num espetáculo que demonstra como a ausência de aceitação da condição natural da sexualidade definem as nossas relações enquanto adultos, o público é atraído a refletir também sobre o óbvio, de que apesar de falarmos todo(as) a mesma língua, ainda há um longo caminho a percorrer, para a integração plena dos artistas imigrantes no espaço da cultura nacional”, destacam os promotores do espetáculo.

Com uma duração de 60 minutos, “O Espectador” vai estar em cena até 22 de maio, reunindo artistas de diferentes nacionalidades de países lusófonos, como Portugal, Brasil e Moçambique.

Segundo o Centro Cultural Malaposta, este espetáculo, que conta com música de Bruno Huca e figurino de João Telmo, “pretende homenagear a arte teatral”.