De acordo com a promotora do espetáculo, "O céu da língua" começa a digressão por Faro, dia 17 de junho no Teatro das Figuras, passando depois por Coimbra, em 17 de junho no Convento São Francisco, Caldas da Rainha, em 19 de junho, Beja, em 20 de junho no Teatro Pax Julia, e Braga, em 21 de junho no Theatro Circo.

Ainda em junho, a peça é apresentada no Porto, dia 22 no Coliseu, em Lisboa, dias 24 e 25 no Centro Cultural de Belém, em Águeda, dia 26 no Centro de Artes, em Vila Real, dia 27 no Teatro Municipal, em Paredes, dia 28 no Centro Cultural, e em Setúbal, dia 29 no Fórum Luísa Todi.

A digressão termina em Leiria, dia 01 de julho, no Teatro José Lúcio da Silva.

O espetáculo "O céu da língua" "mistura 'stand up comedy' com poesia falada e uma dramaturgia que mistura tudo". Segundo Gregório Duvivier, trata-se de uma "comédia poética".

Citado no comunicado, o ator e humorista conta que escreveu a peça "para regressar em Portugal".

"Neste caso o palco veio antes da peça: 'o teatro Aberto tem três semanas em Novembro', diz-me o Hugo Nóbrega (produtor executivo da peça). "Mas tem que ser uma peça nova". Ah, que alívio. Ah, que desespero. Faz tempo que queria escrever essa tal peça novinha em folha. Já tinha o pretexto, só faltava o texto. Chamei a Luciana Paes, a minha atriz preferida no Brasil e no mundo, para dirigir a peça, e pensar nela comigo", recordou.

Os bilhetes para as várias apresentações já estão à venda.

Ator, escritor e guionista, Gregorio Duvivier é um dos criadores de "Porta dos Fundos", o maior canal de 'sketches' do Brasil e um dos maiores do mundo, com cerca de 18,5 milhões de subscritores na plataforma YouTube.