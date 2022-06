A companhia de teatro Arte33 estreia no dia 10 de junho o espetáculo “O Jogo da Glória”, no Teatro-Estúdio António Assunção, em Almada, uma nova produção que celebra a língua portuguesa no feminino.

A partir de poemas de 17 mulheres, entre as quais Ana Hatherly, Sophia de Mello Breyner, Natália Correia, Maria Teresa Horta, Filipa Leal e Ana Luísa Amaral, os atores "procuram, na sua diversidade, a unidade da linguagem", revela a companhia de teatro, em comunicado. "O Jogo da Glória", que é um espetáculo imersivo, é "um jogo de palavras, um jogo de paisagens interiores na procura do ponto inicial", encenado por Ana Nave, responsável também pela seleção de textos. A peça teatral conta com as interpretações de Ana Saltão, António Olaio, Carlos Dias Antunes, Cecília Laranjeira, Elsa Viegas, Francisco Silva, João Dacosta, Josefina Correia, Rui Oliveira e Sandra Fernandes, com música original de João Dacosta e fotografias de cena de José Frade.