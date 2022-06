A obra que deu origem à peça, recorda a Câmara Municipal da Amadora em comunicado, “fala sobre o valor da amizade, a capacidade da imaginação para superar as condições mais adversas, a defesa do amor e da ternura como armas para vencer o medo e a estreita ligação com a natureza”.

“O Meu Pé de Laranja Lima” estará em cena nos Recreios da Amadora até 3 de julho, havendo sessões de 22 a 27 de junho e de 30 de junho a 3 de julho, de segunda a sábado às 21h00 e aos domingos às 16h00.