O poeta e músico belga Timothy Hagelstein, autor de temas como "Mona Lisa" ou "Lady Love", edita esta quinta-feira, dia 21 de setembro, "O Meu Portugal". O livro já se encontra à venda online - ver aqui.

No livro, o ‘mais português dos belgas’, como gosta de se apresentar, "revela-nos as suas memórias no país que o acolheu em 1977 e onde viveu durante seis anos, no pós-revolução de abril, e onde, confessa, encontrou tudo – o sucesso, o amor, o fascínio pela cultura lusitana".

"Este livro de Timothy Hagelstein é, antes do mais, um tremendo livro de amor. Amor de um não nascido em Portugal, pela terra e povo que ele adotou e pelo país que acabou por o adotar", frisa Nuno Nazareth Fernandes no prefácio da obra.

"O Meu Portugal" conta com tradução de Ana Paula Filipe.

Timothy Hagelstein nasceu na Bélgica em 1951 e tornou-se conhecido em Portugal enquanto cantor nos anos 1970 e 1980, como Timothy. "Depois, na Bélgica, dedicou-se à produção e direcção artística e foi vice- presidente da SABAM (Sociedade de Autores Belga). Actualmente, consagra-se à pintura, à composição musical e à escrita, no Sul de França, onde reside, mantendo uma forte ligação a Portugal", acrescenta a editora.