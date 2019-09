Ao todo, segundo a organização, são 10 atividades que têm o vinho como figura principal de um evento que têm início a 8 e termina a 30 de outubro.

Além de exposições, a iniciativa inclui concertos, conversas, ateliês, instalação, visita a museu, recital, jantar vínico e degustações, todas elas "a partir de diferentes abordagens, enaltecendo a cultura, a tradição, a emoção e o prazer associados" ao vinho.

A edição de 2018, que inclui uma visita à região demarcada da Bairrada, foi "uma prova que deixou boas memórias a todos aqueles que participaram na dezena de atividades então programada”.

“De tal modo que estamos de regresso, com mais alento e energia, para a segunda edição", refere um comunicado da "Cultura e Risco, Associação Cultural", entidade responsável pela produção de "O Mundo do Vinho", enviado à agência Lusa.

A exposição de fotografia de George Dussaud, recital OFF&SINA de MVSICA "Vinho & Amigo, o Mais Antigo" (acompanhado de vinho e petiscos, com a promessa de um passeio gastronómico pelo país), ateliê sobre "Vinho e Harmonizações", visita ao Museu do Vinho (Anadia), conversa sobre "Vinho e Sustentabilidade", jantar vínico, concerto "Vinho dos Amantes", com Janita Salomé e Filipe Raposo ou ainda a apresentação da obra "As Vinhas da Ira", de John Steinbeck, são, entre outras, as sugestões para esta edição.

"Não faltarão ocasiões para falar e refletir sobre o nosso tempo, discutindo questões da atualidade, já que uma programação só se completa quando questiona o presente e não ignora o futuro", salienta a organização, que dedica o evento deste ano aos membros fundadores Maria Helena Mendes Silva e Maria Manuela Cantante Carvalho, falecidos em 2019.

O projeto conta com novas parcerias, entre elas a da Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra, Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e Seminário Maior de Coimbra, "enriquecendo deste modo a programação no seu todo e abrindo portas a uma fruição mais alargada e diferenciada do espaço público e privado".

O evento "O Mundo do Vinho" tem, desde a primeira edição, o apoio da Comissão Vitivinícola da Bairrada.