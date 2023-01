Com uma aproximação ao público adolescente mais evidente do que outras fantasias que têm chegado a Portugal nos últimos dois meses (livros de Joe Abercrombie e Xiran Jay Zhao, por exemplo), “O Príncipe do Deserto”, de Peter V. Brett, lançado pela editora Asa (coleção 1001 Mundos), aposta no “horror teen” para manter ou conquistar os leitores da saga “O Ciclo dos Demónios” - que contou com cinco livros e arrancou em 2008, com “O Homem Pintado”.

Algumas personagens da coleção anterior ainda são encontradas aqui (Leesha, por exemplo), mas o objetivo é introduzir toda uma nova leva. Os principais são a princesa Olive, filha de Leesha, e Darin. Três décadas já se passaram desde a derrota dos demónios que habitavam a noite e onde os protagonistas crescem com uma vida exteriormente pacata. Antes de iniciar a sua jornada heroica, Brett traça um longo preâmbulo onde um mundo pacífico só é abalado pelas pequenas frustrações do quotidiano - no qual os principais temas são a chegada à vida adulta, a libertação da tutela dos pais e a representação do papel que os mais velhos esperam. Olive Papel, como filha da rainha, é sujeita a toda uma série de tutores e interditos - o seu maior sonho é escapar da vida ultra protegida e perambular para além das fronteiras seguras do reino. Darin Fardos, por seu lado, é um jovem que vive na zona rural e faz o seu trabalho integrado numa extensa família. Tem muito mais liberdade, mas também lida com uma pesada herança - a de o seu pai ter sido um herói nas batalhas anteriores. A história de Brett avança no sentido de determinar como cada um deles crescerá e se transformará num adulto ao mesmo tempo que os demónios começam a ressurgir, sedentos de vingança. O tempo e o espaço criados por Brett sugerem uma época pré-industrial, com referências a palácios, aldeias, monarquias e um tempo cronológico com uma datação diferente - assim como a sugestão de vários elementos inventados, onde a magia não está ausente.