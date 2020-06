Luta Livre é o novo projeto do músico Luís Varatojo e "resulta de um olhar interventivo sobre a sociedade e a actualidade".

Depois de dar a conhecer canções como "Política" (com a colaboração de Ricardo Toscano no saxofone e do coro Gospel Collective), "Ninguém Quer Saber" (com Kika Santos) e "Iniquidade" (com o saxofonista Edgar Caramelo), Varatojo revelou o single "O Problema é o Sistema", que volta a contar com a participação de Kika Santos.

Veja aqui o videoclip.

"Desde há 46 anos que, em Abril, regressa a memória daquilo que o sonho de liberdade é capaz. Precisamos muito de quem nos avive essa memória. Ainda bem que continua a haver quem não tenha medo de dizer certas palavras, de cantá-las", frisa o escritor José Luís Peixoto sobre o single.