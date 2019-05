Keanu Reeves conseguiu deixar Stephen Colbert sem palavras e emocionar o público do programa "The Late Show" na sexta-feira com a resposta a uma das perguntas mais difíceis de todas.

No final de uma entrevista preenchida com a dificuldade em fazer as cenas de ação de "John Wick 3", a conversa mudou para outro projeto, "Bill & Ted Face The Music", o terceiro filme da saga iniciada com "A Fantástica Aventura de Bill e Ted" (1989).

Reeves contava que a história andará à volta dos esforços da dupla para escrever uma canção para salvar todo o universo. Se falharem, acrescentou, acaba tudo.

Colbert comenta então que o filme era sobre a sua própria mortalidade e o fim do que existe, e lança um "O que acha que acontece quando morremos, Keanu Reeves?"