Na terça-feira à noite, Joaquin Phoenix regressou ao "local do crime": o Teatro Ed Sullivan em Nova Iorque, onde é gravado o talk show "The Late Show with Stephen Colbert".

A conversa começou com o anfitrião a recordar a "memorável entrevista" de 11 de fevereiro de 2009 ao seu antecessor David Letterman, onde Phoenix, então com 34 anos, surpreendeu o mundo ao surgir de barba hirsuta, óculos escuros e completamente monossilábico e alienado para promover um novo filme ("Duplo Amor", de James Gray), e falar sobre o anúncio de que tinha deixado a carreira de actor para se dedicar à música.

Aparentemente errático e grogue, quase sem conseguir responder às perguntas e a colar uma pastilha elástica na mesa do seu anfitrião, a presença deixou estupefacta a audiência e o próprio David Letterman, que a conseguiu transformar de embaraçosa para hilariante e se saiu com uma tira de despedida que se tornou célebre: «Joaquin, I’m sorry you couldn’t be here tonight» [Joaquin, lamento que não tenha sido possível estares aqui esta noite].

Joaquin Phoenix com David Letterman em 2009 créditos: CBS

A entrevista tornou-se um "vídeo viral" antes da expressão ser criada e foi amplamente debatida como um "esgotamento nervoso" de Phoenix em direto. Mas logo aí, houve vozes que questionaram se tudo não passaria de uma encenação, o que se confirmou mais tarde: fazia tudo parte do empenho do ator durante mais de um ano para "I'm Still Here" (2010), um "mockumentary" ["documentário falso"] dirigido pelo seu então cunhado Casey Affleck sobre um suposto "retrato cru e doloroso" dos seus "primeiros passos" para se tornar um artista de hip-hop. Uma parte da entrevista faz parte do filme.

Phoenix regressou ao Ed Sullivan a 22 de setembro de 2010, já "normal", onde pediu desculpa a Letterman, mas o momento ficou na cultura popular até aos nossos dias.

RECORDE A ENTREVISTA ORIGINAL DE JOAQUIN PHOENIX A DAVID LETTERMAN EM FEVEREIRO DE 2009.

RECORDE A ENTREVISTA DE JOAQUIN PHOENIX A DAVID LETTERMAN EM SETEMBRO DE 2010.

Na conversa com Colbert, o agora vencedor de um Óscar Joaquin Phoenix recordou que esperava que a encenação durasse "algumas semanas, talvez dois meses", até que começou a fazer aparições públicas e anunciou que se ia reformar como ator, o que teve grande impacto mediático. E quando chegou ao programa de Letterman, estava "refém" do que se estava a passar e tinha de continuar a "farsa".

A maioria dos talk shows recorre a colaboradores para falar primeiro com os seus convidados para dar ao anfitrião a ideia do tema e do rumo da conversa. Phoenix contou que fez essa "pré-entrevista" por telefone a representar a sua personagem errática e que mais voltou a entrar em contacto para explicar o que ia fazer e que queria ser "arrasado" por Letterman no programa, que o momento fosse realmente "perigoso" para obter aquele tipo de reacção e ver como ele, enquanto ator, reagiria.

"Era benéfico que ninguém soubesse exceto quando fosse preciso. Foi horrível. Foi tão desconfortável. Arrependo-me, nunca voltarei a fazer isso, lamento muito [...] Pode ser que ele esteja a ver e só quero dizer que lamento", disse a Colbert.

Em resposta, o anfitrião recordou a sua própria experiência ao ver a entrevista em tempo real nessa noite e que "aqueles de nós que fazemos este tipo de coisas sabem que existe algo de que nunca queremos fazer parte. E a expressão é 'Grande momento de televisão'".

"E meu amigo, aquilo foi um grande momento de televisão", continuou.

Colbert acrescentou que calculava que deve ter existido algum orgulho enquanto ator por ter conseguido o que queria, incluindo a parte de ser "arrasado" por Letterman.

Phoneix concordou em parte: "Foi estranho porque, de certa forma, foi um sucesso, e de certa forma também foi uma das piores noites da minha vida".

VEJA A ENTREVISTA DE JOAQUIN PHOENIX COM STEPHEN COLBERT.