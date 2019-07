Os jovens de cabelos compridos e calças de ganga justas nunca representaram a imagem do "novo homem" aspirado pela revolução cubana, embora boa parte nunca tenha emigrado, nem militado na dissidência.

Hoje, quando os cabelos ficaram grisalhos, a calvície começa a dar sinais e em alguns casos uma barriguinha saliente já desponta, estes músicos encaram com surpresa a comemoração, em Cuba, a 13 de julho, do Dia Mundial do Rock, com três dias de concertos, no Maxim Rock - teatro dedicado exclusivamente ao género desde 2007, sede da Agência Cubana do Rock.

Tempos difíceis

O rock chegou a Cuba vindo dos Estados Unidos em 1955, quatro anos antes do triunfo da revolução de Fidel Castro. Teve início, então, o confronto político e ideológico, e Washington decretou um bloqueio económico em 1962, que perdura até hoje.

Para os defensores dos valores socialistas, qualquer elemento que amplificasse a cultura capitalista, especialmente a norte-americana, era considerado "diversionismo ideológico", nas palavras de Castro.

"Era difícil, difícil, não tinha a facilidade de hoje em dia", lembra Virgilio Torres, de 62 anos, atual vocalista da Vieja Escuela. "Houve momentos em que foi visto como 'diversionismo ideológico'", explica à AFP.

Da década de 1960 até o fim dos anos 1980, o rock foi vetado na rádio e na televisão, e as bandas só podiam tocar em festas particulares.

"Era a música do inimigo, como era cantada em inglês... E depois deram conta de que não, muitos anos depois. Mas aí muitos músicos já tinham arrumado os instrumentos", acrescenta.