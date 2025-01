Adília Lopes é o pseudónimo literário da poetisa, cronista, tradutora e documentalista Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, nascida em Lisboa em 20 de abril de 1960, segundo a biografia publicada pelo Centro de Documentação de Autores Portugueses, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Segundo avançou à Lusa fonte da editora Assírio & Alvim, o velório realiza-se, a partir das 18h00, na Capela do Rato, em Lisboa, e na quinta-feira está previsto o “encerramento da urna às 12h00”, missa às 13h00 com o cardeal José Tolentino Mendonça, e o funeral prossegue às 14h00 para o Cemitério dos Prazeres, na freguesia da Estrela.

Em comunicado, a Assírio & Alvim lamentou a morte de Adília Lopes, “umas das mais singulares vozes da poesia portuguesa”, que morreu no final de tarde de segunda-feira, no Hospital de São José, em Lisboa, “vítima de doença prolongada”.

"Adília surgiu com um poema que escrevi no meu diário quando uma gata minha, a Faruk, desapareceu", contou a escritora numa entrevista ao jornalista Carlos Vaz Marques, citada no site da DGLAB.

O seu percurso tem início como estudante de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, curso que deixou para trás, depois de lhe ter sido diagnosticada "uma psicose esquizo-afetiva, doença da qual sempre falou abertamente, fosse na sua poesia, em crónicas, conferências ou entrevistas", lê-se na biografia do Centro de Documentação de Autores Portugueses (CDAP).

No início dos anos de 1980, trocou-o pelo curso de Literatura e Linguística Portuguesa e Francesa, na Faculdade de Letras. Enviou os primeiros poemas para a editora Assírio & Alvim, que selecionou dois deles para o "Anuário de Poesia de Autores não Publicados", de 1984. Pouco depois, lançaria o seu primeiro livro em edição de autor, "Um jogo bastante perigoso" (1985), obra em que começa por evocar Esther Greenwood, a narradora de "Campânula de Vidro", reflexão sobre a depressão profunda da norte-americana Sylvia Plath.

Nos anos seguintes, Adília Lopes publica "O Poeta de Pondichéry" (1986), uma das suas mais traduzidas obras, baseada numa personagem de "Jacques, o fatalista", de Diderot, que seria seguido de "O decote da dama de espadas" (1988), coletânea de poemas dos anos de 1983 a 1987.

Em 2000, reuniu pela primeira vez a sua produção literária num só volume, "Obra", com ilustrações de Paula Rego (1935-2022) e o inédito "O regresso de Chamilly", numa edição da Mariposa Azual, confirmando o seu lugar na literatura portuguesa.

Ao logo da primeira década do novo milénio, a obra da poetisa alargou-se com edição privilegiada da &etc: "A mulher a dias", "César a César", "Poemas novos", "Le vitrail la nuit", "Caderno".

Em 2009, voltou a reunir os seus livros num só volume, desta vez "Dobra", projeto que a levou de volta ao ponto de partida, à editora Assírio & Alvim, à qual se manteve ligada até ao fim.

Datam destes últimos 15 anos títulos como "Apanhar ar", com desenhos da autora, "Café e caracol", "Andar a pé", "Manhã", Capilé", "Bandolim", "Estar em casa", "Dias e Dias", a que se juntaram mais três edições da poesia reunida, "Dobra", em 2014, em 2021 e a derradeira este ano, quando completou 40 anos de vida literária.

As influências assumidas por Adília Lopes passam por Sophia de Mello Breyner Andresen, Nuno Bragança, Ruy Belo, Roland Barthes, sem deixar de fora Emily Brönte, Condessa de Ségur e Enid Blyton.

A sua obra foi traduzida para alemão, castelhano, francês, inglês, italiano, neerlandês, entre outras línguas, e está representada em diversas antologias portuguesas e estrangeiras.