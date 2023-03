"Odeio a Minha Irmã", uma criação do teatromosca com texto do dramaturgo e encenador francês Sébastien Joanniez, sobe ao palco do Auditório Municipal António Silva (AMAS), em Agualva-Cacém, Sintra, de 4 a 12 de março.

Direcionada para crianças com mais de seis anos, a peça divide-se em duas atuações: "uma, na qual escutamos a voz da irmã mais velha, e outra, em que ouvimos a da mais nova", refere o teatromosca. "Eu não Gosto da Minha Irmã" e "Eu Quero Ser a Mais Velha!" são "dois monólogos contrastantes em que, recorrendo ao humor e uma linguagem muito inventiva, são traçados os retratos de duas personalidades fortes", acrescenta a companhia de teatro com sede no AMAS. A peça tem récitas aos sábados e domingos, às 16h00, e os textos que estão na base do espetáculo serão dados à estampa pela editora moscaMorta, um projeto editorial da responsabilidade do teatromosca. O livro terá edição bilingue, com tradução para português de por Margarida Madeira, e integra mais duas peças inéditas de Portugal de outros tantos autores francófonos: "Respirar (Doze Vezes)", de Marie Marie Suel, e "Na Floresta Desaparecida", do dramaturgo canadiano Olivier Sylvestre, acrescenta o teatromosca.