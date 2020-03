Nestas semanas em que é pedido aos cidadãos de quase todo o mundo que fiquem em casa, a criatividade tem ajudado a ocupar o tempo. Os cartunistas Martin Handford (criador de "Onde está o Wally?") e Clay Bennett juntaram-se para criar mais uma forma de entreter as pessoas.

O famoso jogo "Onde está o Wally?" tem colocado milhares de pessoas à procura do viajante desde 1987. Mas agora há uma nova versão do quebra-cabeças inspirada no surto do novo coronavírus e na quarentena. E tudo é bem mais simples na versão criada por Martin Handford e Clay Bennett .

Veja a versão criada pelos artistas:

créditos: Martin Handford

