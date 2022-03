Uma récita extraordinária da ópera “La Bohème”, de Puccini, será apresentada, no dia 20, às 16h00, no Teatro Nacional S. Carlos, em Lisboa, com o montante da receita de bilheteira a reverter a favor da Ucrânia, informou hoje o S. Carlos.

"A receita de bilheteira reverterá na totalidade para a UNICEF e para a Cruz Vermelha, instituições que trabalham todos os dias no apoio aos deslocados da Ucrânia", acrescenta o comunicado do teatro. Esta é uma iniciativa do Organismo de produção Artística (Opart), que gere o S. Carlos, que se associa à UNICEF Portugal e à Cruz Vermelha Portuguesa "na angariação de fundos para apoio à resposta à emergência atual necessária para a Ucrânia, nomeadamente a proteção de todas as pessoas deslocadas, em particular mulheres e crianças".