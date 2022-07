Em comunicado, a Câmara da Lagoa indica que o elenco da ópera vai ser composto “por residentes da ilha da São Miguel, mas igualmente por solistas oriundos do continente português e da ilha Terceira”.

A iniciativa realiza-se na Praça do Nonagon, “no âmbito da programação dos 500 anos de elevação de Lagoa a vila e a sede de concelho e dos 10 anos de cidade”.

“Este evento, gratuito, visa promover a democratização ao acesso de uma oferta cultural, habitualmente, pouco acessível à maioria da população. Dirigida a todos os gostos e idades, esta iniciativa pretende envolver e surpreender tanto moradores, como visitantes, numa experiência única, na rua, e próxima do público”, destaca o município.

La Traviata é uma das óperas mais emblemáticas de Giuseppe Verdi e é baseada no romance “A Dama das Camélias”, de Alexandre Dumas.

O romance trágico narra a história de amor entre Violeta, uma cortesã parisiense, e o jovem Alfredo Germont, um homem de linhagem.

Esta ópera relata este amor impossível, uma história de encontros e desencontros, entre os protagonistas.

Organizado pela autarquia, o evento vai contar com a presença do Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, do Coro Sintonias, da Banda Militar dos Açores e de alunos do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

A direção musical é de Hélio Soares e a direção coral de Cármen Subica, cabendo a encenação a Mário Redondo e o guarda-roupa a Maria de Deus.

Os interessados devem requerer o bilhete na Casa da Cultura Carlos César, em Santa Cruz, ou reservar, através do telefone 296 960 600.