Lançado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, o projeto “Sete e Sete” junta participantes dos 10 aos 80 anos, amadores e profissionais, que, em comum, têm o gosto pela música e pelas tradições locais.

“Uma comunidade é, acima de tudo, uma união de pessoas de um território que partilham interesses e valores comuns. Com este espetáculo colaborativo, a CIM Viseu Dão Lafões pretende celebrar e reforçar ainda mais esse sentimento de pertença a uma região", justificou o presidente da CIM, Fernando Ruas.

Segundo o também presidente da Câmara de Viseu, "o património histórico, a cultura e as tradições populares de Viseu Dão Lafões constituem um manancial riquíssimo e é precisamente essa riqueza que, através da programação cultural em rede", a CIM está a promover.

Para este projeto, a CIM começou por auscultar os 14 municípios que a integram, tendo surgido "uma lista heterogénea de pessoas e coletivos interessados em participar, desde bandas filarmónicas, a ranchos folclóricos, coros e escolas de música, entre outros".

Paralelamente, "abriu-se a oportunidade, através de uma 'open call'", de qualquer pessoa com vontade de integrar a iniciativa se inscrever, tendo mais de cem pessoas respondido positivamente ao apelo.

Depois de semanas de reuniões com os participantes nas várias localidades da região, dos ensaios iniciais, por grupos, e dos ensaios já com todos os integrantes, o resultado final do projeto será mostrado domingo.

"Será um momento de celebração cultural único para Viseu Dão Lafões. O material artístico aborda temáticas diversas, que surgiram nos 'workshops' realizadas com as comunidades participantes. As histórias, os anseios, o humor e o património imaterial da região, como um todo unido e coerente, são o fio condutor de todo o espetáculo", explicou a CIM, em comunicado.

A orquestra é dirigida pelo maestro inglês Tim Steiner, um compositor vocacionado para as performances colaborativas, "com larga experiência no desenvolvimento de projetos criativos pela Europa", acrescentou.