O pedido chega semanas depois de Jamie Spears, o pai da cantora, ter sublinhado que estava preparado para deixar o seu papel de tutor, e depois de vários pedidos da estrela pop, que considera uma medida cruel e abusiva.

"Acontecimentos recentes relacionados com essa tutela levaram a questionar se as circunstâncias mudaram a um ponto em que já não existe base para que ela exista", argumenta o pedido, de acordo com a CNN.

"A Sra. Spears disse a este tribunal que quer retomar o controlo da sua vida sem uma tutela. Quer ser capaz de tomar decisões sobre os seus cuidados de saúde, decidir quando, onde e com que frequência tem terapia. Quer controlar o dinheiro que ganhou com a sua carreira e gastá-lo sem supervisão", pode ler-se no texto.

"Quer casar e ter filhos, se for essa a sua vontade. Em suma, quer viver a vida como desejar, sem as restrições de uma tutela ou de procedimentos judiciais", sublinha o documento.

O pedido acrescenta que Jamie Spears quer "o que é melhor para a sua filha" e que "acredita que ela pode cuidar da sua própria vida".

O advogado de Britney, Mathew Rosengart, disse que o pedido é uma "reivindicação" para a sua cliente, de acordo com a NBC News.

Representantes de ambos os lados ainda não responderam aos pedidos da AFP para comentar o caso.

Britney Spears, de 39 anos, tornou-se mundialmente conhecida em adolescente, mas sofreu um colapso emocional público em 2007, quando atacou um paparazzi. O incidente levou a artista a ser colocada sob a tutela incomum do seu pai.

A cantora tem questionado repetidamente o seu pai sobre a tutela, afirmando em tribunal e nas redes sociais que esta decisão é "cruel" e acusando-o de se aproveitar do sistema.

Britney argumentou no tribunal que foi impedida de remover um dispositivo anticoncepcional, apesar de querer ter mais filhos, e que foi medicada à força, fazendo-a se sentir "bêbada".

Os seus fãs apoiam-na e tornaram viral a 'hashtag' #FreeBritney.