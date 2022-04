"Dança" apresenta-se como um atividário, um livro informativo temático, que conjuga um abecedário e sugestões de atividades com referências históricas, científicas ou artísticas sobre determinado tema, neste caso a dança.

O livro sairá no mês em que se assinala o Dia Internacional da Dança (dia 29 de abril), com selo da Pato Lógico.

Este é o terceiro 'atividário' que a editora publica, depois de "Mar" (2012) e "Teatro" (2015), ambos com texto de Ricardo Henriques e ilustração de André Letria.

Antecipando a publicação do livro, as ilustrações de "Dança" estarão expostas durante todo o mês de abril no Teatro Luís de Camões LU.CA, em Lisboa, acompanhando uma programação que estará também centrada naquela arte performativa de palco.