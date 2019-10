Segundo um comunicado, "Ouvi Dizer", "Chaga" ou "Capitão Romance" vão ser algumas das músicas a ecoar no palco daquela estrutura rebatizada como "Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota", num concerto de inauguração que assume "um formato especial 360º".

O espetáculo encerra uma série de concertos comemorativos dos 20 anos do lançamento do álbum "O Monstro Precisa de Amigos" e os bilhetes ficam disponíveis a partir de quinta-feira, com preços entre os 25 e os 35 euros. Este ano, a banda já atuou no NOS Alive, em Algés; no Marés Vivas, em Gaia; no Festival Maré de Agosto, nos Açores, e no Festival F, em Faro.

"Para o Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, abrir o palco do espaço com um concerto de uma banda que tem as suas raízes no Porto foi o mote. Os Ornatos Violeta são uma referência musical nacional incontornável que tem vindo a atravessar diferentes gerações e tem motivado uma onda de entusiasmo enorme sempre que são anunciados novos concertos", explica-se no comunicado.

Desde a formação da banda em 1991, os Ornatos Violeta mantiveram-se em atividade cerca de uma década, período no qual editaram dois álbuns: "Cão" e o "Monstro Precisa de Amigos". Em 2002, o grupo anunciava a sua separação.