A autora francesa Marie Dorléans publica este mês pela primeira vez em Portugal, com a edição do livro ilustrado para a infância "Pela Noite Fora", com selo da editora Fábula.

Em "Pela Noite Fora", duas crianças são acordadas pelos pais, de surpresa a meio da noite, para iniciarem um passeio pela natureza. Enquanto caminham no escuro, seguem atentos aos sons e às sombras que os rodeiam, entre a paisagem urbana e os habitantes da floresta, até chegarem ao topo de um monte, onde, horas depois, os espera um espetáculo natural. Marie Dorléans, formada na Escola de Artes Decorativas de Estrasburgo, é autora de vários livros ilustrados para os mais novos, tendo recebido o Prix Landerneau, em França, por "Pela Noite Fora", recomendado para leitores a partir dos cinco anos. "Notre cabane", "C'est chic!" e "Odile?" são três outras obras ilustradas assinadas por Marie Dorléans. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram