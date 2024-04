Jonathan Majors evitou uma pena de prisão pela sua condenação a 18 de dezembro por violência doméstica contra a sua então namorada.

Esta segunda-feira, o ator norte-americano foi condenado a participar num programa de um ano de violência doméstica, a realizar em Los Angeles, a sua área de residência, embora o seu crime, condenação e sentença tenham sido em Nova Iorque.

Também terá de continuar as sessões de terapia e atualizar o tribunal sobre o seu progresso e impedido permanentemente de contactar a vítima, Grace Jabbari, que esteve presente em tribunal e leu uma declaração onde dizia "Ele vai fazer isto outra vez. Trata-se de um homem que acha que está acima da lei" .

O juiz Michael Gaffey deixou claro que colocará o ator na prisão em caso de incumprimento de qualquer uma destas decisões.

Aos 34 anos e considerado um dos atores mais talentosos da sua geração, a carreira de Majors ia numa trajetória fulgurante no início de 2023 com as estreias nos cinemas do espaço de pouca semanas de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e "Creed III".

Tudo mudou quando foi detido a 25 de março em Manhattan e posteriormente acusado de violência doméstica por uma agressão, tentativa de estrangulamento e assédio à sua então namorada Grace Jabbari dentro de um automóvel.

Majors perdeu vários projetos e representantes da carreira, além de ver afastarem-se várias marcas e entidades.

Após um julgamento que durou duas semanas, foi considerado culpado a 18 de dezembro por um júri em duas das quatro acusações: agressão de terceiro grau, causando lesões físicas de forma imprudente, e assédio de segundo grau, sendo absolvido de assédio agravado de segundo grau e agressão do terceiro grau, com a intenção de causar danos físicos.

Foi despedido pela Marvel do papel de vilão Kang o Conquistador uma hora e meia depois de ser anunciado o veredito.

Em janeiro deste ano, na primeira entrevista, admitiu responsabilidade nos problemas da relação, mas continuou a desmentir ataques físicos.

Majors disse que queria retomar a sua carreira: à pergunta se achava merecer uma segunda oportunidade de Hollywood, respondeu "Acho que sim. Espero que as outras pessoas pensem o mesmo".