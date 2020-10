“Período”, com selo da Booksmile, apresenta-se como o primeiro livro para jovens, escrito por uma autora portuguesa, sobre a menstruação, numa linguagem acessível, que “fala em puberdade para as miúdas e sobre as miúdas” e que pode também ser útil para pais e educadores.

“Quando um assunto não é falado livremente, ou precisa de um enquadramento ou de espaço próprio para ser abordado, há claramente uma dinâmica de tabu. […] O objetivo não é trazer para a esfera pública a nossa intimidade. Mas é perceber que há desconstruções que é preciso fazer e há desvantagens que ainda temos pela ignorância, pela dificuldade que temos em falar das coisas”, afirmou a autora.

Patrícia Lemos, 43 anos, não é médica, apresenta-se como “educadora para a saúde menstrual e fertilidade”, alguém com formação académica em Gestão, mestrado sobre mulheres, formação credenciada em Portugal e no Reino Unido, e que muitas vezes faz a ponte entre um paciente e um médico.

“Ajudo as pessoas a fazerem caminho. Trabalho com imensos médicos, ginecologistas, endocrinologistas, clínicos gerais, nutricionistas. […] Faço um serviço de informação sobre o ciclo menstrual. Não trato doenças, isso é com os médicos”, explicou.

Patrícia Lemos decidiu fazer este livro para jovens, porque ainda circula informação obsoleta sobre a menstruação, perpetuada por várias gerações e por um desconhecimento de algumas raparigas e mulheres sobre o seu próprio corpo.

O livro foi pensado para leitores autónomos entre os 10 e os 14 anos, mas serve também para jovens, mulheres que ainda estão a descobrir os seus ciclos menstruais.

“Se houver esta informação acessível a mais pessoas, vamos olhar para ele como um barómetro de saúde”, sublinha Patrícia Lemos.

Nas primeiras páginas, é a própria autora que pergunta: “Porque raio é preciso um livro sobre algo tão natural e comum na vida de todas as miúdas como a menstruação?”.

A resposta é dada ao longo de quase uma centena de páginas, cruzando Biologia, Anatomia, História, informação científica sobre hormonas e dor, comparação de crenças e culturas, aconselhamento sobre produtos de higiene e alimentação.

A puberdade não dura para sempre, escreve Patrícia Lemos. “Imagina-a como se fosse uma escada rolante que te leva de um sítio para outro, sem teres de fazer qualquer esforço; neste caso, a puberdade leva-te do corpo de menina que tens para a adulta que serás o resto da vida”.

Toda a obra é atravessada por uma mensagem de positividade, com humor na normalização da menstruação, em termos de narrativa e de ilustração, porque “muitas mulheres vivem em guerra com o período e o seu corpo a vida toda” e têm vergonha da forma como o tema é representado.

“Continuamos a ter mulheres crescidas a terem dificuldade no relacionamento com o seu corpo e com o seu período”, lamentou.