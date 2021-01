O espetáculo é coproduzido pela companhia de teatro Andante e o Clube de Leitura em Voz Alta Clevinhas, um grupo de alunos da Escola Básica Professor João Dias Agudo, do Agrupamento de Venda do Pinheiro, no concelho de Mafra.

A escolha desta escola, segundo a Andante, prende-se com o facto de "estas crianças [serem] especiais". "E são especiais porque [têm] uma professora bibliotecária que vira o mundo do avesso para os pôr a ler. (...) Ana França criou os Clevinhas", "um coro de leitores", que gravou disco, montou espetáculos, fez vídeos, criou pins e adereços e figurinos, tudo pela leitura.

A peça constrói-se com diferentes autores, no elogio da leitura em voz alta, mesmo sem público, com máscara e distanciamento físico, e mesmo que "isto não [faça] sentido nenhum", acrescenta a Andante.

A representação pode ser seguida no Portal do PNL, e nas suas páginas nas plataformas e redes sociais Youtube e Facebook, a partir das 10h30.

O Dia Mundial da Leitura em Voz Alta é comemorado a 1 de fevereiro. Nesse dia pelo mundo fora, lê-se em voz alta para celebrar o valor e a importância de o fazer, garante o PNL.