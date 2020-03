Além disso, a Gig Club e a Omichord irão ajudar as bandas e artistas interessados “a criar links para donativos, em que o dinheiro irá diretamente para eles”.

“Será solicitado às pessoas que usem esses links para fazerem donativos pela performance e ao mesmo tempo também comprem música dos artistas no Bandcamp ou música física [através dos sites dos artistas e bandas, por exemplo]”, referiu João Afonso.

A plataforma arranca com cerca de 30 artistas e bandas inscritos, entre os quais Best Youth, Filipe Sambado, First Breath After Coma, The Legendary Tigerman, Joana Espadinha, Lince, Luís Severo, Samuel Úria, Noiserv, Tape Junk, Whales e Surma, mas o número poderá aumentar.

“As pessoas podem candidatar-se através do site www.playitsafe.pt e estamos a fazer um ‘call’ internacional”, adiantou João Afonso.

Os concertos começam no sábado e estão a ser agendados até 19 de abril, “mas pelo andar das coisas irá durar mais tempo e será provavelmente estendido esse período”.

“Vamos aproveitar este mês de experiência e ver que outras formas podemos fazer para melhorar a experiência e a forma como os músicos podem fazer dinheiro durante esta fase”, disse.

No site já estão disponíveis horários dos concertos até 18 de março. “Mas vamos introduzir mais, estamos a fechar datas e horas e vamos atualizando todos os dias e vamos também criar os eventos no Facebook”, adiantou João Afonso.

