O governo britânico anunciou que quer estudar a prática de "precificação dinâmica", que levou a um aumento nos preços dos bilhetes para a digressão de regresso dos Oasis, para grande consternação dos fãs.

O icónico grupo Britpop anunciou na semana passada o regresso para uma série de concertos no verão de 2025 no Reino Unido e na Irlanda, o que gerou um entusiasmo extraordinário, 15 anos após a separação.

Mas no sábado, depois de muitas horas de espera nas plataformas de venda de bilhetes, principalmente na gigante Ticketmaster, muitos fãs tiveram a desagradável surpresa de receberem ofertas de lugares muito mais caros do que os preços anunciados antes de serem colocados à venda.

Alguns bilhetes inicialmente avaliados em cerca de 150 libras (178 euros) foram assim oferecidos a mais de 350 libras.

Perante os protestos, a ministra da Cultura Lisa Nandy prometeu no domingo à noite que o governo examinaria esta chamada prática de preços dinâmicos, amplamente utilizada para a compra de bilhetes nas companhias áreas, por exemplo, e que se está a desenvolver na música, que consiste em ajustar o preço de venda em tempo real à procura do consumidor: quanto mais forte for para um determinado produto, mais o preço aumenta.

A ministro disse que era “profundamente deprimente ver preços imensamente inflacionados, que privam os fãs comuns de qualquer oportunidade de desfrutar do seu grupo favorito em palco”. Ela disse que queria trabalhar para estabelecer um sistema “mais justo”.

O governo incluirá os “assuntos de transparência e uso de preços dinâmicos” durante uma planeada consulta sobre proteção ao consumidor, prometeu.

Acusada de ser responsável, a Ticketmaster defendeu-se no sábado, afirmando que o “organizador” da digressão, nomeadamente os promotores e os artistas, optaram por fixar os preços dos bilhetes “de acordo com o seu valor de mercado”, validando assim a aplicação de preços dinâmicos.

Antes dos Oasis, uma polémica já acompanhara a venda de bilhetes pela Ticketmaster para a digressão de 2023 do cantor norte-americano Bruce Springsteen nos EUA

Devido aos preços dinâmicos, alguns ingressos foram vendidos por vários milhares de dólares.

O efeito Oasis

Noel Gallagher e Liam Gallagher créditos: MYWAY/Facebook

As vendas para os 17 concertos do mítico grupo de rock britânico dos anos 1990, que anunciou na última terça-feira o seu regresso aos palcos após 15 anos de distanciamento entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, abriram no sábado às 9h no Reino Unido (mesma hora de Lisboa), e uma hora antes na Irlanda, em sites como o Ticketmaster e o Gigs and Tours.

Contudo, muitos fãs relataram que tiveram dificuldade para adquirir os bilhetes, com filas enormes para aceder ao ambiente de compra nos sites, enquanto outros nem sequer conseguiram abrir as páginas.

"Por favor, tenham paciência, muitas pessoas estão atualmente ligadas ao site para obter um bilhete", informava a página do Gigs and Tours, sem que permitisse o acesso ao ambiente de venda mesmo depois de vários minutos.

Já os sites Gigs in Scotland, SeeTickets e Ticketmaster Ireland mostravam uma mensagem de erro e estavam completamente inacessíveis.

Desde o anúncio do regresso do grupo que os fãs vivem um frenesim. Diversos artigos foram publicados com recomendações para tentar adquirir os bilhetes.

Na sexta-feira, foi sorteado o acesso à pré-venda, que permitiu a alguns poucos sortudos adquirir entradas para determinadas datas. E dada a loucura, alguns correram para tentar revendê-los por milhares de libras. No domingo, o valor já atingia o equivalente a 7.047 euros em sites não autorizados e o grupo já alertou que as entradas vão ser canceladas.

"Notem que os ingressos só podem ser revendidos pelo valor nominal, através da Ticketmaster e Twickets. Os ingressos vendidos em violação aos termos e condições serão cancelados pelos organizadores", advertiram rapidamente os Oasis nas redes sociais.

O grupo também fez uma nova advertência no sábado para dissuadir quem tentar revender os ingressos a preços muito superiores.

O frenesim explica-se também pelo facto de que, embora haja "preparativos para levar a digressão Oasis Live '25 para outros continentes em 2025", muitos admiradores duvidam da solidez da trégua entre os irmãos Gallagher.

O grupo separou-se em 2009 após uma briga dos irmãos no festival parisiense "Rock en Seine". A reconciliação acontece após "uma realização gradual de que era o momento adequado", explicaram.

A digressão inclui as cidades de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin, e acrescentou três datas às 14 previstas inicialmente.

Os bilhetes mais acessíveis custavam cerca de 75 libras para as atuações de Londres, Edimburgo e Cardiff, segundo a produtora SJM Concerts.

Em Wembley, haverá entradas de 506,25 libras (cerca de 602 euros) que darão acesso a uma "noite pré-concerto" e a lugares especiais.