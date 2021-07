Com entrada gratuita, sujeita à lotação da sala, “Please Please Please” “propõe uma reflexão sobre um mundo que pode estar à beira da catástrofe”.

“Um mundo em que duas mulheres se dirigem aos seus filhos e filhas, com uma mensagem para as futuras gerações, uma mensagem do presente que é enviada no tempo, um diálogo sobre o mundo que está por vir, exprimindo através da voz e do corpo aquilo que fizemos e não fizemos para preservar este mundo, para que as abelhas e os ursos vivam, para que um desastre não aconteça, para continuar a acreditar, para esperar”, salientou o CCVF, em comunicado.